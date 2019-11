Asistenta din Bihor, surprinsa in timp ce fumeaza in ambulanta (Video)

Ziare.

Directorul SAJ Bihor, Liciniu Venter, a declarat miercuri pentru Mediafax, ca asistenta de la Suplacu de Barcau este in concediu medical.Femeia va fi cercetata disciplinar dupa aparitia unui filmulet in care a fost surprinsa fumand in ambulanta, se pare in timpul unei interventii, spune Liciniu Venter."Asteptam sa revina pentru a incepe cercetarea. Trebuie sa aflam, in primul rand, de cand dateaza filmuletul pentru ca m-am consultat cu jurista noastra si mi-a spus ca daca fapta e mai veche de 6 luni nu o putem cerceta disciplinar pe asistenta respectiva.Se pare ca filmarea a fost facuta de ambulantierul care este in echipa cu asistenta, vom discuta si cu dansul. In mod normal, asistenta nu avea voie sa fumeze in autospeciala", a spus Venter.Potrivit acestuia, intre asistenta si ambulantier exista "o problema", iar femeia a cerut inlocuirea colegului sau."Filmuletul a fost vazut si de asistentul sef al SAJ Bihor care i-a atras atentia asistentei sa nu mai fumeze in ambulanta iar aceasta s-a conformat. Vom vedea ce decizie vom lua in cazul celor doi", a spus directorul SAJ Bihor.