Au inceput inscrierile in competitia Fotograful Anului in Romania, cu premii de peste 85.000 lei

Aplicatiile se pot depune in perioada 25 iunie - 10 septembrie 2018.

Este un concurs deschis, cu, cusi un, asociati cu publicatii de prestigiu, membri in juriile celor mai importante competitii de profil din lume.Fotograful Anului in Romania este o competitie cu parteneri internationali si nationali care doreste sa devina o platforma profesionala pentru cei care sunt preocupati de domeniul fotografiei.sunt concepute astfel incat sa acopere genuri de fotografie cat mai diverse: arhitectura, peisaj, portret, natura & wildlife, street, fotografie documentara, fotojurnalism, eveniment, fashion, fine art & creativ, comercial & produs, OPEN.se vor decerna pe 7 octombrie, la Bucuresti, intr-o gala oficiala, la Cinema Pro.va fi acordat celei mai bune imagini sau serii de imagini inscrise in concurs si este in valoare de. Se va acorda, mai putin OPEN, unde recompensa este in produse si servicii.Juriul competitiei este prezidat de britanicul, fotograf si fost director al departamentului de fotografie The Guardian.Ceilalti membri ai juriului, fotografi, experti in fotografie, curatori sau editori foto sunt:(The Associated Press),(fotograf, Romania),(LensCulture),(fotograf, Romania),(The New York Times),(National Geographic Traveler SUA),(fotograf, Islanda),(fotograf, Portugalia),(Head Curator la 1x.com),(National Geographic SUA) si(fotograf, Romania)., dincolo de competitia propriu-zisa, isi propune sa ofere celor mai buni dintre participanti burse, stagii de pregatire si cursuri, precum si mentorat cu fotografi si editori foto ai unor publicatii internationale.De asemenea, vom sprijini castigatorii in evolutia profesionala, oferindu-le expunere in media nationala si internationala.va fi lansata la Bucuresti in octombrie 2018, iar pe parcursul anului 2019 va putea fi vazuta in marile orase din Romania intr-un proiect comun cuConcursuleste organizat de Bucharest Photofest, cel mai mare festival international de fotografie din Bucuresti, impreuna cu, una dintre cele mai numeroase comunitati online de fotografi din Romania si sustinut de Samsung Romania. #PoweredbySamsungGasiti toate detaliile despre conditii si inscriere pe site-ul nostru www.fotografulanului.ro Bucharest Photofest este cel mai important festival international de fotografie ce se desfasoara in mai multe spatii din Bucuresti si este organizat de Grupul Filos.Lansat sub sloganulsi cu un continut deosebit la fiecare editie, Bucharest Photofest isi propune sa aduca in oras, sub ochii nostri, frumusetea in manifestarile ei artistice si sa ne implice intr-o poveste culturala totala.Este un festival ce intermediaza intalnirea artistilor de anvergura internationala cu publicul din Romania.Samsung are o lunga istorie in ceea ce priveste inovatia. Rezultatele extraordinare ale companiei se datoreaza faptului ca asculta de dorintele utilizatorilor sai, iar apoi lucreaza pentru a le da viata.La un nivel fundamental, obiectivul sau a fost intotdeauna de a pune oamenii in centrul celor mai frumoase experiente si de a construi dispozitive care sa le permita sa se conecteze mai usor, sa vada lumea si sa se exprime in moduri in care nu ar fi putut inainte. Pe masura ce comunicarea si exprimarea personala au evoluat, modalitatea in care folosim smartphone-urile s-a schimbat.Cu noile Galaxy S9 si S9+ Samsung a reimaginat camera foto a telefoanelor. Nu numai ca acestea permit consumatorilor sa filmeze cele mai bune cadre si sa realizeze cele mai bune videoclipuri in orice imprejurari, dar sunt concepute si pentru a ii ajuta sa se conecteze mult mai usor cu ceilalti si sa se exprime intr-o maniera unica si personala.Inspirati de creativitatea nesfarsita a utilizatorilor, Samsung continua sa impinga limitele inovarii cu fiecare produs pe care il lanseaza.