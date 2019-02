Autobuze din Constanta, atacate cu pietre si oua. Un calator a fost ranit (Video)

Ziare.

Reprezentantii Primariei Constanta au declarat, vineri, ca un autobuz al RATC a fost atacat cu pietre, joi seara, de un grup de indivizi, iar o piatra a spart geamul din spate al mijlocului de transport in comun si l-a nimerit in plin pe unul dintre calatorii care astepta sa coboare in statie.Incidentul a avut loc in cartierul Palazu Mare din orasul Constanta, secventele fiind inregistrate de cele opt camere de supraveghere din autobuz.Pe imaginile surprinse se vede un grup de sase tineri aflati pe trotuar, iar in momentul in care soferul incetineste pentru a opri in statie, unul dintre acestia arunca o piatra spre mijlocul de transport in comun. Piatra nimereste geamul din spate si il loveste in plin pe unul dintre calatori. Soferul opreste imediat, moment in care grupul de tineri incepe sa fuga.Reprezentantii Primariei Constanta spun ca acesta nu este singurul incident in care este implicat un autobuz. Tot joi seara, un grup de tineri a aruncat cu oua intr-un alt autobuz care circula pe unul dintre bulevardele principale din Constanta."In cauza a fost deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere. Partea vatamata si-a rezervat dreptul de a depune plangere in perioada legala, de 90 de zile", au declarat reprezentantii Politiei Constanta.