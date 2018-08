Autoritatile locale, aratate cu degetul dupa vandalizarea casei memoriale a lui Elie Wiesel: "Jenant pentru imaginea Romaniei"

Ziare.

Intr-un mesaj remis, Ioanid a spus ca actul antisemit "a fost posibil si datorita neglijentei autoritatilor locale si a Muzeului Maramuresului care gestioneaza deficitar casa memoriala dedicata laureatului Premiului Nobel"."Casa memoriala Wiesel din Sighet nu are asigurata nici paza si nici caldura iarna, iar modul de prezentare a vietii lui Elie Wiesel necesita de mult serioase imbunatatiri. Atat Institutul Wiesel de la Bucuresti, Guvernul Romaniei si lideri ai Opozitiei au incercat sa amelioreze aceasta situatie dar au fost refuzati de factori locali politici si culturali.Este imperativa luarea de masuri imediate la nivel central si local pentru rectificarea acestei situatii jenante pentru imaginea Romaniei", mai transmite Radu Ioanid.Amintim ca, in noaptea de vineri spre sambata, casa memoriala din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost mazgalita de persoane deocamdata neidentificate, care au scris pe peretii exteriori mesaje antisemite, o ancheta a politistilor fiind in desfasurare Autoritatile au fost sesizate la 112 ca pe peretii exteriori ai casei memoriale a scriitorului Elie Wiesel, decedat in 2016, au fost mazgalite cu vopsea cateva mesaje. Cu un rosu intens, pe imobilul din Sighetu Marmatiei a fost scris "WC public antisemit pedofil", "Nazi jidanu zace in iad cu Hitler" si "M... Merkel plus Trump si Putin".