Avarie la o conducta din Sibiu: 15.000 de oameni au ramas fara apa

Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de SC Apa Canal Sibiu, societatea care asigura furnizarea apei in cea mai mare parte a judetului Sibiu, o avarie majora s-a produs la conducta de transport apa in zona Asachi din municipiul Sibiu.Avaria a aparut la aproximativ 12 ore dupa ce echipele au finalizat lucrarile de cuplare a conductei de transport apa potabila, pe tronsonul cuprins intre raul Cibin si intersectia strazilor Zavoi cu Asachi, parte a unui proiect de modernizare a strazilor din zona."In cursul acestei dimineti, la aproximativ 12 ore de la incheierea lucrarilor pe conducta de transport DN 600 din zona Zavoi - Asachi, un segment vechi de conducta a cedat, Apa Canal Sibiu SA fiind nevoita sa sisteze furnizarea si sa intervina de urgenta pentru remedierea avariei", anunta Apa Canal.Pe durata lucrarilor vor avea loc scaderi considerabile ale presiunii pana la intreruperea totala a furnizarii, functie de consumul din retea, pentru abonatii din: Zona Industriala Vest, zona Ogorului - Frunzei, str. Aviatiei (partial), Soseaua Alba Iulia (intre str. Turda si str. Salzburg), precum si din localitatile Cristian, Sura Mica, Ocna Sibiului, Mandra, Loamnes, Hasag, Pauca, Presaca, Bogatu Roman si Brosteni."Avariile produse pe conducta de transport din aceasta zona sunt cauzate de vechimea retelei, iar in planul de investitii pe acest an este prevazuta o ampla lucrare de inlocuire, in momentul de fata proiectul fiind in faza de licitatie", mai anunta societatea.Potrivit acestora, avaria afecteaza aproximativ 15.000 de abonati.