"Azi are loc un nou exercitiu de alarmare a populatiei. Sirenele se vor auzi in toata tara"

In intervalul orar 10:00 - 11:00, vor fi actionate sirenele de alarmare publica existente la nivelul unitatilor administrativ teritoriale.Actiunea denumita generic "Miercurea sirenelor" se desfasoara, incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni."Sirenele din tara vor emite semnalul 'Alarma la dezastre', care presupune iminenta producerii unor calamitati cu impact major asupra comunitatilor", au transmis reprezentantii IGSU.Potrivit organizatorilor, intre orele 10:00 si 11:00, in toate judetele tarii vor avea loc exercitii pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei, astfel incat sa fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare si alarmare, precum si pentru pregatirea continua a autoritatilor administratiei publice locale."Prin modul de actionare a mijloacelor tehnice de alarmare exista posibilitatea de a crea disconfort in spatiul public, motiv pentru care asiguram cetatenii ca astfel de exercitii periodice sunt necesare si benefice. Instiintarea, avertizarea, prealarmarea si alarmarea se realizeaza in scopul dispunerii masurilor de protectie a populatiei si bunurilor materiale, precum si pentru limitarea efectelor dezastrelor.Populatia nu trebuie sa intre in panica, fiind vorba doar de un exercitiu prin care se doreste cunoasterea semnificatiei semnalelor acustice care pot fi transmise prin intermediul sirenelor. In cadrul exercitiului, vor fi verificate atat fluxurile de transmitere a mesajelor de instiintare catre autoritati, cat si modul de functionare a mijloacelor de alarmare a populatiei (sirene) si audibilitatea mijloacelor de alarmare a populatiei", au transmis organizatorii.In Capitala exista 390 de sirene in evidente (337 electrice si 53 electronice). Din acestea, doar 102 sunt centralizate si pot fi actionate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov.In ceea ce priveste judetul Ilfov, acesta are in evidente 75 de sirene (58 electrice si 17 electronice). Dintre aestea, doar 10 sunt centralizate si pot fi actionate de catre ISU Bucuresti-Ilfov.Cel mai des intalnite situatii in care este alarmata populatia prin intermediul sirenelor electrice si electronice sunt inundatiile, cand este semnalata iminenta producerii unor viituri care sa puna in pericol viata persoanelor.