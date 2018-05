Azi are loc un nou exercitiu de alarmare a populatiei. Sirenele se vor auzi in toata tara

Ziare.

Sirenele din tara vor emite semnalul "Prealarma aeriana", care are rolul de prevenire a populatiei civile asupra aparitiei pericolului.IGSU precizeaza ca, in tara noastra, exista trei tipuri de alarme: alarma la dezastre (5 sunete), prealarma aeriana (3 sunete) si alarma aeriana (15 sunete).Incepand cu luna august a anului trecut, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) desfasoara in prima zi de miercuri din fiecare luna exercitii de alarmare care sunt destinate testarii mijloacelor tehnice existente la nivel national si imbunatatirii timpului de reactie a autoritatilor in situatii speciale de urgenta."Prin modul de actionare a mijloacelor tehnice de alarmare exista posibilitatea de a crea disconfort in spatiul public, motiv pentru care va asiguram ca astfel de exercitii periodice sunt necesare si benefice", potrivit IGSU.