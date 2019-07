Azi nu suna alarmele de dezastre, sa nu fie deranjat BAC-ul. Luna trecuta n-au sunat ca au fost inundatii

Ziare.

"Pentru a nu crea disconfort in randul elevilor si profesorilor, in cursul zilei de astazi nu vor fi verificate sirenele de alarmare publica", a transmis IGSU."In contextul desfasurarii unei probe a Bacalaureatului, pentru a nu crea disconfort in randul elevilor si profesorilor, in cursul zilei de astazi nu vor fi verificate sirenele de alarmare publica. Suntem alaturi de toti cei care parcurg 'examenul maturitatii' si replanificam organizarea exercitiului de alarmare a populatiei pentru miercuri, saptamana viitoare", a transmis, miercuri, IGSU.Exercitiul ar fi trebuit sa aiba loc miercuri, intre orele 10:00 si 11:00, in intreaga tara. Miercuri are loc, insa, proba obligatorie a profilului in cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului de bacalaureat.Sursa citata a precizat ca utilizarea sirenelor se va realiza doar in situatii reale in care este necesara dispunerea de masuri de autoprotectie pentru populatie.Exercitiul care are loc in prima zi de miercuri a fiecarei luni a fost anulat si luna trecuta, din cauza inundatiilor care se inregistrau la vremea respectiva.Potrivit IGSU, cele mai des intalnite situatii in care este alarmata populatia prin intermediul sirenelor electrice si electronice sunt dezastrele naturale si calamitatile, care pun in pericol viata persoanelor.