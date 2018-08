Biciclisti atacati de viespi, in Timis: O persoana a intrat in soc anafilactic

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Timis, cele 14 persoane participau la un concurs de ciclism, duminica, organizat in localitatea Herneacova, in momentul in care au fost muscate de viespi, transmite corespondentul Mediafax.In total, echipaje de pe trei ambulante le-au acordat ingrijiri medicale persoanelor intepate de insecte."Din cele 14 persoane, una a fost transportata la Spitalul Municipal Timisoara, pentru ca prezenta un soc anafilactic (n.r. reactie alergica severa), dar si-a revenit", a declarat, duminica, corespondentului Mediafax, medicul Florin Crisan, purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Timis.