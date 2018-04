Bombele de sute de kg, gasite langa un drum national intens circulat, vor fi distruse vineri

Ziare.

Joi seara, echipa pirotehnica a ridicat si transportat, in conditii de siguranta, cele sase bombe de aviatie in vederea distrugerii intr-un loc care sa elimine orice pericol pentru cetateni. In acest scop, s-a identificat un teren pe raza comunei Milcovul.Pompierii sustin ca la momentul descoperirii bombelor acestea nu aveau montat dispozitivul de initiere a exploziei (focosul), iar incarcatura exploziva a bombelor este TNT, popular cunoscut sub denumirea de trotil. Acesta este un exploziv stabil, care nu explodeaza decat prin amorsarea cu un exploziv mai puternic.Pompierii au explicat faptul ca masurile de protectie a zonei sunt asigurate de doua echipaje de Politie si un echipaj de jandarmi.Amintim ca sase bombe de aviatie din al Doilea Razboi Mondial, in greutate de aproximativ 500 de kilograme fiecare, au fost descoperite joi dupa-amiaza la iesirea din Focsani spre Golesti, in apropierea Drumului National 2 (E 85), sosea intens circulata.Din informatiile furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, Cristina Parvu, primul proiectil a fost descoperit de un localnic, in timpul unor lucrari agricole.