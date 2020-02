Brutaria din Ditrau a fost amendata de ITM cu 10.000 de lei

Ziare.

com

"In urma controlului de ieri (luni - n.red.) au fost constatate patru incalcari ale legislatiei in vigoare, pentru care au fost dispuse masuri tehnice de remediere. Pentru incalcarile respective au fost dispuse trei avertismente si o amenda in valoare de 10.000 de lei, aceasta fiind aplicata pentru incalcari de electrosecuritate, respectiv impamantarea unor echipamente fiind neconforma.Pentru evitarea unor pericole viitoare s-a dispus sistarea a trei echipamente pana la remedierea problemelor", a declarat Tudor Polak, secretar de stat in Ministerul Muncii, la Digi 24 El a precizat ca riscurile constatate nu pun in pericol viata lucratorilor, nefiind probleme grave."In domeniul relatiilor de munca, inspectorii sunt inca la sediul firmei in control. In jurul pranzului vor finaliza controlul si va voi putea da informatiile", a mai spus secretarul de stat.In privinta celor doi barbati, Polak a precizat ca nu au fost constatate probleme si au fost angajati in mod legal.