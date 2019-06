Calugarii dintr-o abatie belgiana isi vand berea online

Ziare.

com

Abatia Sfantul Sixtus, in care traiesc 19 calugari, produce bere din anul 1839 si a inceput sa o vanda catre public in 1878, insa in serie limitata si cu vanzari controlate, pentru a se asigura ca procesul de fabricare a berii nu prevaleaza in fata vietii monahale si nu produce mai multi bani decat are nevoie manastirea.Dupa Al Doilea Razboi Mondial, calugarii belgieni au optat pentru a-si vinde produsul artizanal doar in fata portilor abatiei, in loc de a le comercializa in barurile locale.Odata cu avantul luat de berile artizanale si cu site-urile care elogiau berea lor, Westvleteren XII, considerata una dintre cele mai bune din lume, calugarii belgieni au implementat in 2005 un sistem de rezervari prin telefon.Clientilor le este permis sa comande doua lazi de bere de colectie, insa nu au dreptul la mai mult de o achizitie intr-un interval de 60 de zile.Cumparatorii au descoperit insa metode pentru a eluda aceste reguli, folosind numere diferite de telefon pentru a cumpara cantitati mai mari decat limita admisa, iar in unele cazuri au vandut la preturi uriase berea astfel achizitionata."In locul blocajelor rutiere am avut parte de telefoane blocate, odata cu dezvoltarea pietei gri, iar oamenii vindeau berea noastra uneori cu marje uriase de profit", a explicat abatele Manu Van Hecke.Incluzand un depozit financiar, o lada cu 24 de beri costa 60 de euro (2,50 de euro per sticla) . Calugarii belgieni cer clientilor sa nu vanda aceste beri artizanale unor terti, insa la Bruxelles berea Westvleteren XII ajunge sa coste cel putin 12 euro.Calugarii din aceasta abatie au dezvaluit ca au aflat recent ca o singura sticla din berea lor s-a vandut la Dubai cu pretul de 300 de euro.Vorbind despre aceasta situatie neplacuta pentru ordinul trapist, renumit pentru regulile sale de conduita extrem de severe, calugarul Godfrid a spus ca picatura care a umplut paharul a fost reprezentata de un eveniment ce a avut loc anul trecut, cand un supermarket olandez a stocat 7.200 de sticle de Westvleteren XII si le-a vandut, cu ajutorul unei reclame in care apareau calugari, cu pretul de 9,95 euro fiecare."Acest lucru ne-a deschis ochii cu adevarat. A fost un fel de semnal de alarma, care ne-a aratat ca situatia era extrem de grava, intrucat o companie a putut sa cumpere astfel de volume. Ne-a deranjat cu adevarat", a spus calugarul Godfried, unul dintre putinii calugari din abatie care au ales sa si bea din berea pe care o produc in manastire.Abatia belgiana s-a orientat de acum la un sistem de rezervari online, conceput pentru a implementa mai eficient limita de doua lazi achizitionate la intervale de cel putin 60 de zile.Cumparatorii trebuie sa se inregistreze online si prioritate vor avea aceia dintre ei care au asteptat cel mai mult dupa ultima achizitie realizata.Pentru prima data, ei vor putea si sa aleaga si sa combine cele trei sortimente de bere Westvleteren fabricate in abatie: o bere blonda cu concentratie de alcool de 5,8%, sortimentul Ale 8% si, cel mai faimos dintre sortimentele abatiei, Dark Ale 10,2%.Calugarii belgieni recunosc ca noul sistem, care va fi lansat la sfarsitul acestei luni, nu va duce la o eliminare completa a speculantilor, insa, cel putin, pentru acestia va fi mult mai dificil sa achizitioneze cantitati mari de bere.Ei spera, de asemenea, ca noul sistem ii va ajuta pe cumparatorii din strainatate sa isi plaseze comenzile mult mai usor, chiar daca acesti clienti vor fi nevoiti sa se deplaseze la abatie pentru a-si ridica berea comandata.