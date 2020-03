Care sunt conditiile de acordare a zilelor libere si plata pentru parintii care stau acasa cu copiii

Ce documente trebuie completate

Este vorba de procedura prin care parintii pot solicita zilele libere, iar angajatorii solicita decontarea de la buget a platii angajatilor.Potrivit Legii 19/2020, aceste prevederi se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:a) Au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;b) Locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.HG-ul stabileste ca zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul in perioada suspendarii cursurilor, insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv ca nu se afla in concediu de odihna sau concediu fara plata, precum si de copia certificatului/ certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor.Modelul declaratiei este prevazut in anexa din hotarare.," se arata in hotararea de guvern.Pentru decontarea sumelor pentru plata acestei indemnizatii, angajatorul va depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz.a) Lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;b) Copii de pe statele de plain din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;c) Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaratiei este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;d) Dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.Cererea va fi datata si semnata de reprezentantul legal, va contine mai multe elemente si poate fi transmisa prin posta electronica.Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia ca, in termen de 24 ore de la primirea prin posta electronica sa comunice angajatorului numarul de inregistrare al solicitarii.HOTARARE nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, pe Portalul Legislativ.