Casa din Sighetu Marmatiei a scriitorului Elie Wiesel a fost mazgalita cu mesaje antisemite - reactia Ambasadei Israelului

Autoritatile au fost sesizate la 112 ca pe peretii exteriori ai casei memoriale a scriitorului Elie Wiesel, decedat in 2016, au fost mazgalite cu vopsea cateva mesaje. Cu un rosu intens, pe imobilul din Sighetu Marmatiei a fost scris "WC public antisemit pedofil", "Nazi jidanu zace in iad cu Hitler" si "M... Merkel plus Trump si Putin".Politistii fac cercetari la fata locului si se crede ca mesajele au fost scrise in noaptea de vineri spre sambata."A fost intocmit doar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere si se fac cercetari in vederea identificarii autorilor si tragerii acestora la raspundere penala", a declarat, sambata, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Maramures, Florina Metes.In zona in care se afla imobilul exista camere de supraveghere, iar imaginile urmeaza sa fie analizate, dar politistii spun ca au deja un cerc de suspecti.Intr-un mesaj remis, Ambasada Israelului "isi exprima consternarea cu privire la gestul ingrozitor de a vandaliza casa memoriala a scriitorului Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei"."Ambasada condamna acest act antisemit fara precedent si are incredere ca autorii acestui gest incalificabil vor ajunge cat mai repede in fata justitiei pentru a fi pedepsiti. Ambasada Statului Israel a fost informata cu privire la faptul ca autoritatile locale au indepartat deja inscrisurile antisemite si, pe aceasta cale, doreste sa le multumeasca pentru reactia prompta", se mai arata in reactia ambasadei.Elie Wiesel s-a nascut la Sighetu Marmatiei in 1928, intr-o familie de evrei. El a fost supravietuitor al Holocaustului. A decedat la New York in 2016, iar in timpul vietii a fost scriitor si ziarist. In 1986, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace, in 1996 a fost numit membru al Academiei Americane de Arta si Literatura‚Ā†, iar din 2001 a fost ales membru de onoare al Academiei Romane.