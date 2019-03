Casa Regala ii muta, sambata, ramasitele lui Carol al II-lea

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei, transmis marti, Margareta va fi reprezentata la ceremonia funerara de principele Radu.De asemenea, vor lua parte principesa Sofia si principesa Maria.Ceremonia funerara va incepe cu un serviciu religios oficiat in vechea catedrala si se va incheia cu ceremonia inhumarii in noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala. Isi vor da concursul militarii Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul", precum si cei ai Batalionului Vanatori de Munte 33 "Posada" din Curtea de Arges.Publicul si reprezentantii presei vor avea acces in fata vechii catedrale si in fata noii catedrale. TVR va transmite in direct ceremonia funerara.In anul 2003, dupa o jumatate de secol de la trecerea la cele vesnice a regelui Carol al II-lea, in Portugalia, ramasitele sale pamantesti au revenit in Romania, fiind depuse intr-o capela a Manastirii Curtea de Arges, mai informeaza Biroului de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei.