Ce a patit o tanara care strangea semnaturi pentru campania "Fara penali in functii publice" pe faleza din Ovidiu (Video)

"Stateam pe o bancuta pe faleza imbracata intr-un tricousi asteptam niste colegi cand mi s-a spus sa parasesc zona. Cred si eu ca sunt emotionata cand 6 barbati incearca sa ma determine sa parasesc spatiul public, cand imi spun ca nu ma priveste cum se numesc, ca 'par penibila' si ca 'ma baga la duba'. Pana la urma, am plecat", a povestit Veronica Enusca pe Facebook. Tanara a postat pe reteaua de socializare si un clip in care a inregistrat discutia dintre ea si politistii locali din Constanta, dar si un angajat al primariei, care a refuzat sa spuna cum se numeste.Politistii i-au cerut sa se legitimeze. "Am dreptul sa legitimez orice persoana mi se pare suspecta", a spus politistul. "Pentru ce sunt suspecta?", a vrut sa afle tanara.Veroica Enusca i-a dat buletinul politistului, care i-a spus ca nu a intrebat-o ce face acolo, ci vrea doar sa o legitimeze."Am dreptul sa legitimez orice persoana mi se pare suspecta. Dvs imi pareti o persoana suspecta", a insistat politistul.Cand tanara i-a dat buletinul, politistul i-a spus: "V-ati vopsit blonda numai sa pareti mai interesanta"."Nu as dori sa par interesanta", a raspuns ea.In acel moment in discutie intervine un alt barbat, angajat al primariei conform tinerei, care a spus "Stiu, sunt frumos. Filmati-ma, nu e nicio problema", cand a vazut ca ea inregistreaza.Iata inregistrarea discutiei dintre tanara si autoritatile locale:A.G.