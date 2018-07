Ce se intampla cu mesajul anti-PSD de pe camp dupa ce politia a vorbit cu cei care l-au scris

Ziare.

Sorin Bobis, unul dintre cei doi protestatari din Cluj, a declarat, duminica, ca le-a explicat politistilor ca mesajul de pe deal nu a fost o trivialitate adresata cuiva, ci a fost vorba despre un mesaj-protest preluat de la romanii veniti din strainatate."A fost discutie cat se poate de civilizata, iar seful Postului de Politie Apahida a dorit sa ne cunoasca si sa afle de ce am scris ceea ce am scris. Ne-a intrebat daca vrem sa scriem o declaratie, am refuzat, nu s-a lasat discutia cu urmari, nu s-a pus problema sa fim amendati. Erau deranjati doar pentru cuvantul obscen folosit si le-am explicat ca nu a fost o trivialitate adresata cuiva, ci a fost vorba despre un mesaj-protest pe care l-am preluat de la romanii veniti din strainatate, nimic altceva. Mesajul va ramane pe deal atat timp cat nu vom lucra terenul, care este o miriste, dar cand vom incepe sa il lucram, peste saptamana sau doua, atunci va disparea", a spus Bobis.Un mesaj cu continut obscen la adresa PSD a fost scris de doi protestatari din Cluj-Napoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu, cu litere pe o latime de 60 de metri, sa poata fi citit din avion.Sambata, aceiasi protestatari au scris pe terenul unui deal din localitatea Samboleni, judetul Cluj, mesajul "Va vedem" preluat de la protestatarii din Sibiu