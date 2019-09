Cele 5 maimute confiscate de la Nutu Camataru au ajuns la Targu Mures

Ziare.

"Totul a inceput pe 10 septembrie, atunci cand un apel la 112 anunta ca o maimuta umbla libera pe strazile din Bucuresti . Echipajele ASPA au mers atunci ca gaseasca aceasta maimuta, am solicitat si sprijinul unei fundatii care se ocupa cu animalele salbatice (...) si pe 11 septembrie s-a reusit capturarea macacului japonez , un mascul in varsta de aproximativ 3 ani.Echipajele ASPA, ajutate de medicul veterinar Ovidiu Rosu, au reusit sa captureze in siguranta macacul japonez. (...) Ulterior, in urma acestei capturari, Sectia de Politie 24 a obtinut un mandat de perchezitie la o adresa din Sectorul 5 a municipiului Bucuresti, iar acolo au fost identificate alte doua exemplare de macac si doua exemplare de coati. Garda de Mediu a dispus confiscarea acestor animale, nu erau tinute in conditii proprii, astfel incat au fost tranchilizate si duse.ASPA a discutat cu mai multe gradini zoologice din tara si, ulterior, a fost luata decizia de a fi transferate aici, la Targu Mures. Este o ancheta in curs de desfasurare, nu stim cand au intrat in tara. Stim doar originea animalelor, macacul japonez provine din Asia si coati provine din America de Sud.Pana acum nu s-a putut proba legalitatea detinerii acestor animale exotice, pentru a detine animale exotice e nevoie de documentatie speciala", a declarat purtatorul de cuvant la ASPA, Catalina Tranescu.Potrivit acesteia, la adresa respectiva a mai fost identificata o camila , insa pentru acest animal conditiile erau potrivite, astfel incat a ramas acolo.Reprezentanta Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor a aratat ca animalele exotice au fost transportate in siguranta si ca acestea deja se integreaza."Ne bucuram ca am ales aceasta gradina zoologica, am facut aceasta alegere datorita spatiului generos pe care il are, dar si datorita experientei, stim ca are 55 de ani de experienta si asta ne bucura foarte mult. Am eliberat exemplarele de macac, s-au integrat foarte repede, dar si exemplarele de coati.M-a surprins foarte placut sa vad ca deja comunica intre ei, cu exemplarele vechi care sunt deja aici. Au fost initial puse separat intr-o mini perioada de carantina, sa comunice putin despartiti, apoi vor fi mutati impreuna", a mai precizat Catalina Tranescu.Medicul veterinar de la Centrul de Salvare si Reabilitare a Animalelor Salbatice "Visul Luanei", Ovidu Rosca, a aratat ca animalele se prezinta intr-o stare corespunzatoare, fiindu-le efectuate un nou control medical si un control al dintilor."Par sa aiba probleme cu cariile, ceea ce demonstreaza ca nu au avut o dieta corespunzatoare, in rest par sa fie in regula", a spus Ovidiu Rosca.