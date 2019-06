Cinci oameni au murit in urma infectiei cu listeria, dupa ce au mancat sandviciuri

Ziare.

Saptamana trecuta, directia pentru sanatate publica a anuntat ca "au fost inregistrate cazuri de infectie cu listeria la sase pacienti grav bolnavi, spitalizati in Marea Britanie" si ca trei dintre acesti pacienti au decedat."Din nefericire, unul dintre cei sase pacienti grav bolnavi a decedat", iar "unul dintre pacientii identificati astazi (vineri) ca fiind afectat de listeria a decedat, ceea ce creste la cinci numarul deceselor legate de aceasta epidemie", a indicat agentia intr-un comunicat citat de AFP.In total, PHE a identificat noua cazuri de persoane contaminate in timpul acestei epidemii si precizeaza ca "toate aceste cazuri de infectii cu listeria au survenit la pacienti spitalizati in Mare Britanie".Dupa primele concluzii ale anchetei, infectia pare sa fi provenit de la preparatele The Good Food Chain, produse retrase din spitale pe 25 mai. Persoanele decedate au consumat aceste produse inainte de aceasta data.Listeria este o bacterie care se gaseste deseori in alimente si care, la oamenii sanatosi, nu provoaca boli. In schimb, afecteaza persoanele slabite - persoane in varsta, femei insarcinate, persoane cu boli grave precum cancer si diabet - in aceste situatii putand fi mortala.The Good Food Chain a sistat productia pe perioada desfasurarii anchetei care urmeaza sa scoata la lumina circumstantele exacte ale acestei infestari, a precizat agentia britanica, subliniind ca riscul pentru sanatatea publica ramane ''redus''.