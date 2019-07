Coada de zeci de masini la iesirea din curtea Parlamentului dupa concertul Bon Jovi: "Nesimtirea politicienilor e fara limite" (Video)

Ziare.

Gheorghiu a filmat momentul in care zeci de masini ies din curtea Casei Poporului, duminica seara, dupa spectacolul sustinut de trupa rock Bon Jovi in Piata Constitutiei din Capitala."Aceste zeci de masini ies din Curtea Parlamentului, dupa concertul Bon Jovi. Am intrebat un jandarm ce fel de bilet era necesar pentru a avea acces gratuit cu masina si super pozitie la concert. Sa fii trecut in tabel, mi-a spus", a scris aceasta pe contul sau de Facebook.Ea mai noteaza ca Jandarmeria Romana trebuie sa dea explicatii pentru "evenimentul" organizat in Curtea Parlamentului."Nesimtirea politicienilor e fara limite, caci nici macar un bilet la concert nu platesc si nici cu prostimea nu vor sa se amestece. Ma intreb in ce tara, Pralamentul e folosit pentru a vedea moca un astfel de concert?Jandarmeria Romana trebuie sa explice situatia acestui eveniment organizat in Curtea Parlamentului, cu resurse publice", se mai arata in postare.Precizam, in context, ca spectatorii care si-au cumparat bilet la peluza nu au mai avut acces in acea zona, fiind redirectionati catre Golden Circle.