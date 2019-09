Consilierul parlamentar care a injurat si amenintat un politist era baut. S-a dus la sectie si a facut din nou scandal

Ziare.

ca dupa ce a plecat cu masina de langa echipajul de politie, consilierul parlamentar, care urmeaza sa fie concediat miercuri, s-a dus la sectia de politie din localitate unde a facut scandal."Barbatul din imagine a oprit neregulamentar pe raza localitatii Paulesti, iar la interventia echipajului de politie acesta a devenit recalcitrant, a adresat injurii, a inmanat documentele politistului, dupa care a parasit locul evenimentului.Ulterior, acesta s-a prezentat cu masina la postul de politie, unde a continuat sa aiba un comportament neadecvat. A fost testat cu aparatul etilotest si a rezultat o alcoolemie de 0,16 mg/l alcool pur in aerul expirat", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Prahova, Alina Persinaru, pentru Ziare.com.Pentru faptele sale, consilierul parlamentar s-a ales cu mai multe amenzi si cu permisul suspendat."Iar pentru aceste fapte au fost intocmite procese verbale de constatare a contraventiilor pentru oprire neregulamentara, condusere sub influenta bauturilor alcoolice, dar si pentru adresarea de injurii si nerespectarea dispozitiilor politistilor. De asemenea, au fost aplicate amenzi in valoare de 2.875 de lei si i-a fost retinut permisul de conducere", a adaugat Alina Persinaru.Amintim ca Lucian Radulescu, consilerul deputatului PSD de Prahova Laura Moagher si director adjunct la CSM Ploiesti, a fost filmat in timp ce a injurat si amenintat un politist care i-a cerut sa se legitimeze in trafic, in comuna Paulesti din judetul Prahova. In urma discutiei cu politistul, consilierul parlamentar a plecat de la locul evenimentului.Dupa aparitia imaginilor, deputatul PSD Laura Moagher a transmis ca va inceta colaborarea cu Radulescu.