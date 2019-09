Consilierul unui deputat PSD, filmat cand injura si ameninta un politist: Incerci cu mine d-astea? Nu cred ca vrei sa ai un conflict cu mine

Consilierul Lucian Radulescu va fi demis

"Nu cred ca vrei sa ai un conflict cu mine. Hai sa-ti arat eu ceva (...) Vino incoa. Nu cred ca vrei sa intri in conflict cu mine. Astept pe cineva sa imi bage...Ia colea. Nu cred ca vrei sa intri in conflict cu mine. Incerci cu mine d-astea? Da-mi amenda, fa ce vrei tu. Incerci cu mine astea. Deci jur... fii atent ce spun aici, fa ce vrei tu. Hai, da-i drumul si da amenda", ii spune Lucian Radulescu politistului.Apoi, consilierul parlamentar ia din masina o legitimatie si i-o arunca in mana politistului."Ce sa imi aratati, domnul Radulescu? Aveti un indicator acolo cu oprirea interzisa. Atat v-am spus", ii transmite politistul."Astept pe unul sa imi bage gaze, in p.... mea. Nu te mai lua de mine", a continuat Radulescu, injurand politistul. Dupa acest moment, consilierul parlamentar s-a urcat in masina si a plecat.Inregistrarea a fost facuta publica de politistul Marian Godina, iar Observatorul Prahovean a scris ca persoana din imagini este consilierul parlamentar Lucian Radulescu.Contactat de jurnalisti, el a spus ca "A fost un limbaj nepotrivit, poate la nervi pe care mi-l asum. Insa trebuie sa stiti ca acel domn politist demult ma vana".Intrebat de ce i-a aratat polistului legitimatia de consilier parlamentar, Radulescu a spus ca nu a intentionat sa-l intimideze pe politist: "Nu are treaba una cu alta. Toate documentele erau in portofel, inclusiv acea legitimatie. Am fost amendat pentru stationare interzisa. Poate am fost putin recalcitrant, imi asum ce am facut".Dupa aparitia imaginilor, deputatul PSD Laura Moagher a transmis ca va inceta colaborarea cu Radulescu."Am aflat cu profunda indignare de comportamentul total neadecvat al domnului Radulescu. Nu tolerez astfel de comportamente, nu sunt de acord cu asa ceva, astfel ca astazi voi incheia orice contract de colaborare cu dansul", a declarat Moager. Aceasta a spus ca l-a sunat pe Radulescu dupa ce a vazut imaginile si a spus ca regreta ce s-a intamplat.Laura Moagher a precizat ca pana in acest moment nu a intampinat astfel de probleme cu niciunul dintre consilieri. Intrebata ce salariu are Radulescu, Moagher a spus ca 1.200 de lei, deoarece lucreaza part time."Este de la inceputul mandatului consilier pe probleme sportive si am avut cateva proiecte cu casele de copii, ca a fost crescut in casele de copii, tocmai de aceea sunt uimita de comportamentul dansului. Nu pot sa fiu de acord cu astfel de comportamente", a continuat deputatul.