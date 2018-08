Copil de 8 ani torturat, infometat si abuzat sexual de matusa care il avea in grija. Il tinea 20 de ore in genunchi, legat la gura

Ziare.

Potrivit DIICOT, procurorii din Salaj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatei R. N. F., in varsta de 48 de ani, pentru rele tratamente aplicate minorului, agresiune sexuala si participatie improprie la infractiunea de pornografie infantila.Potrivit anchetatorilor, din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie 2017- iulie 2018, doi copii de 8 ani si respectiv 14 ani au fost incredintati in plasament matusii materne, R. N. F., intrucat mama acestora are probleme de sanatate si nu se poate ocupa de copii.Astfel, in iulie, suspectul B. B. A., in varsta de 19 ani, s-a prezentat la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sesizand faptul ca cei doi minori care i-au fost incredintati inculpatei R. N. F. sunt supusi la rele tratamente de catre aceasta, ocazie cu care a prezentat mai multe imagini doveditoare.Din cercetarile facute a rezultat faptul ca in perioada ianuarie 2017- iulie 2018, R. N. F. l-a supus pe minorul in varsta de 8 ani, in repetate randuri, la pedepse inumane si de o cruzime iesita din comun, in masura sa puna in primejdie grava dezvoltarea fizica intelectuala si morala a acestuia."Punerea in primejdie grava a dezvoltarii fizice intelectuale si morale a minorului se desprinde atat din natura pedepselor aplicate menite sa injoseasca si sa umileasca minorul, cat mai ales din durata acestor pedepse si modul lor de executare pe perioade foarte lungi de timp (o noapte intreaga) ", arata DIICOT.Astfel,De asemenea, R. N. F. si B. B. A. l-au determinat pe copil,R. N. F. si B. B. A. au determinat-o pe minora, care a actionat sub constrangerea morala a celor doi, fara vinovatie, sa filmeze acte sexuale si au inlesnit filmarea acestuia, producand, detinand si stocand in acest fel material pornografic, pe care l-au distribuit ulterior si altor persoane.Cu ocazia perchezitiilor domiciliare facute pe raza orasului Simleu Silvaniei, la locuintele inculpatei R. N. F., au fost ridicate un hard-disk, trei telefoane mobile, un cutit si o bata, precum si mai multe obiecte de imbracaminte si incaltaminte folosite in activitatea infractionala.Miercuri, R. N. F. urmeaza sa fie prezentata Tribunalului Salaj cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Actiunea a fost efectuata impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj.