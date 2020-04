Coronavirusul schimba traditiile: Casatoriile pe Zoom ar putea deveni un obicei

Ziare.

Asta inseamna ca americanii pot aplica pentru licente de casatorie de acasa, iar clericii vor putea si ei sa oficializeze virtual ceremoniile de nunta.Cuomo a glumit chiar, spunand ca aceasta decizie inseamna ca nu exista nicio scuza pentru cupluri sa nu isi respecte angajamentele."Se poate face pe Zoom. Da sau nu?", a spus guvernatorul intr-o declaratie de sambata, citata de BBC Decizia a fost luata dupa ce statul New York a extins masurile de carantina pana pe 15 mai. Mai mult de 13.000 de oameni au murit din cauza coronavirsului doar in orasul New York.Reactiile pe platformele de social media au fost amestecate.In vreme ce unii au pus la indoiala posibilitatea de a organiza o nunta online, fara ca familiile si prietenii sa poata participa, altii l-au criticat pe guvernator, pentru ca nu a luat prioritar alte decizii. Au fost si opinii care au admis ca o casatorie are beneficii in vremea pandemiei, printre care si impartirea unei asigurari de sanatate.Si Emiratele Arabe Unite au luat o decizie similara, permitandu-le oamenilor sa se casatoreasca online, dupa ce ministrul de Justitie a creat un site unde cuplurile sa poata depuna solicitarile. Dupa, o ceremonie virtuala poate fi organizata.Masuri asemanatoare au fost luate si in alt stat american, Colorado, unde oamenii pot sa aplice online pentru licentele de casatorie.