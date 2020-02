Creste numarul cazurilor de rujeola

Ziare.

Astfel, numarul total al imbolnavirilor de rujeola a ajuns la 19.461, din care 64 de decese.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca, in perioada 17-21 februarie, au fost raportate inca 80 de cazuri nou-confirmate de rujeola, in zece judete si in municipiul Bucuresti.Astfel, au fost raportate 21 de cazuri in Suceava, 19 in Satu Mare, 16 in Neamt, sapte in Timis, sase in Maramures, trei in Salaj, cate doua in Arad, Bucuresti si Iasi, in timp ce in judetele Hunedoara si Sibiu a fost raportat cate un caz.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 21 februarie ajunge astfel la este 19.461, din care 64 de decese.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii.