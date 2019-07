Crimele de la Caracal: Localnicii din satul Alexandrei vor fi consiliati de psihologi

Ziare.

O echipa de psihologi a fost la Dobrosloveni si luni, pentru a acorda asistenta psihologica familiei Macesanu.Miercuri, psihologii vor fi prezenti pe toata durata zilei la Caminul Cultural din Dobrosloveni si vor discuta cu fiecare persoana din localitate care va dori sa stea de vorba cu ei.Primarul Gheorghe Tudorascu a spus ca a solicitat prezenta in comuna a unor psihologi, deoarece in localitate "teama pluteste in aer"."Am solicitat ajutor si luni a venit de la Bucuresti o echipa care a fost la familia Alexandrei, impreuna cu persoane de la primarie, cu asistentul comunitar, cu o persoana de la Asistenta Sociala. Astazi (miercuri - n.red.), de la 10:00, la Caminul Cultural vor fi prezenti din nou psihologi de la Bucuresti.Vor sta de vorba cu copii, cu adulti, cu toti cei care simt ca au nevoie. Echipa de specialisti va ramane pana diseara (miercuri seara - n.red.) la Caminul Cultural, pentru ca sa poata veni si persoanele care lucreaza pana la ora 16:00.Este nevoie de consiliere psihologica, pentru ca in localitate pluteste acum in aer o teama, parca nimic nu mai creste, e o atmosfera apasatoare", a spus Tudorascu.Amintim ca Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut, miercuri, 24 iulie, dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie".In ziua de 25 iulie, minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla. Anchetatorii au inceput perchezitia domiciliara la locuinta lui Gheorghe Dinca, un barbat de 66 de ani, din Caracal, vineri dimineata, la circa 19 ore de la apelul fetei.Gheorghe Dinca a recunoscut in cadrul anchetei ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, dar si pe o alta adolescenta disparuta anul acesta, Luiza Melencu, din comuna doljeana Diosti.