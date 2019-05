Crucile eroilor romani din cimitirul Valea Uzului au fost acoperite cu saci negri de plastic

Ziare.

"Nu a fost depusa o plangere cu privire la situatia de la Cimitirul Valea Uzului. Ca urmare a vizionarii imaginilor aparute in spatiul public, ne-am sesizat din oficiu.La fata locului se efectueaza cercetari si, in functie de rezultatele anchetei, se va da o solutie legala prin unitatea de parchet", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Cretu.Sola eroilor romani inhumati in Cimitirul International Valea Uzului ar fi trebuit inaugurata in cursul zilei de vineri. Autoritatile locale au anuntat ca inaugurarea nu va mai avea loc, ea fiind amanata pentru o data ulterioara."Inaugurarea solei eroilor romani cazuti in Primul si al Doilea Razboi Mondial si inhumati in Cimitirul International al Eroilor Valea Uzului, orasul Darmanesti, programata pentru data de 17.05.2019, la ora 11.00, nu va mai avea loc, fiind programata pentru o data ce va fi comunicata ulterior", a transmis, intr-un anunt postat pe pagina de socializare, Primaria orasului Darmanesti.