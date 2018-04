Cum explodeaza niste bombe de sute de kilograme si ce a ramas in urma (Video)

Foto: IGSU

Actiunea de distrugere a avut loc in localitatea Milcovul. IGSU a transmis clipuri in care se observa pregatirea bombelor pentru explozie, momentul detonarii, dar si ceea ce a ramas in urma exploziei.Amintim ca sase bombe de aviatie din Al Doilea Razboi Mondial, in greutate de aproximativ 500 de kilograme fiecare, au fost descoperite joi dupa-amiaza la iesirea din Focsani spre Golesti, in apropierea DN2 (E 85), sosea intens circulata. Purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu, a spus ca primul proiectil a fost descoperit de un localnic, in timpul unor lucrari agricole, conform News.ro.Joi seara, echipa pirotehnica a ridicat si transportat, in conditii de siguranta, cele sase bombe de aviatie in vederea distrugerii intr-un loc care sa elimine orice pericol pentru cetateni.Pompierii sustin ca la momentul descoperirii bombelor acestea nu aveau montat dispozitivul de initiere a exploziei (focosul), iar incarcatura exploziva a bombelor este TNT, popular cunoscut sub denumirea de trotil. Acesta este un exploziv stabil, care nu explodeaza decat prin amorsarea cu un exploziv mai puternic.