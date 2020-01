Cum s-a ratacit un barbat care a plecat din Scotia catre Romania: A setat GPS-ul pentru "drumul cel mai scurt" spre Chisinau

Ziare.

Potrivit ISU Hunedoara, pompierii Detasamentului Deva au fost chemati in ajutor, prin 112, de un barbat ratacit pe DJ 708D, din Tinutul Padurenilor."Dupa o misiune dinamica de aproximativ 3 ore, turistul a fost gasit in apropierea satului Poienita Tomii. Temerarul le-a relatat pompierilor deveni ca a pornit din Scotia cu destinatia Republica Moldova, iar in judetul Hunedoara a setat GPS-ul sa-l duca la Chisinau, pe drumul cel mai scurt.Desi se deplasa cu un autoturism off road, drumul cel mai scurt spre casa s-a dovedit un cosmar. Barbatul a intrat in panica in momentul cand nu a mai putut continua deplasarea, fiind blocat pe drumul acoperit cu un strat de zapada inghetata", arata reprezentantii ISU Hunedoara Pompierii au verificat starea de sanatate a barbatului, temperatura in zona fiind de -12 grade Celsius.Sprijiniti de SVSU Vetel cu un tractor, pompierii militari au reusit sa scoata autoturismul din sant."Dupa asa o aventura, barbatul si-a continuat drumul spre casa decis sa nu mai seteze niciodata GPS-ul pe drumul cel mai scurt, in zone pe care nu le cunoaste, ci pe traseul cel mai sigur", mai arata sursa citata.