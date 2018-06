Cum se balbaie un senator al Puterii pus sa explice ce e "statul paralel". Pana la urma, a scapat cu fuga (Video)

Ziare.

Prezent sambata la mitingul din Capitala, alesul ALDE a sustinut ca toata organizatia Mehedinti a venit la Bucuresti, iar in momentul in care reporterul l-a intrebat "Cine este statul paralel?", senatorul a incercat sa explice."Trebuie sa dam denumire? Trebuie sa dam nume, nu denumire. Statul paralel a fost definit sau a fost...s-a coagulat in ultima perioada... in mai multe...Scuzati-ma o secunda. Stati asa o secunda", a spus el, incepand sa se uite in telefon in incercarea de a gasi o scapare.Apoi, senatorul a plecat de langa reporter, spunandu-i ca se intoarce. "Va asteptam", i-a raspuns jurnalistul. Bineinteles ca senatorul nu a revenit pentru continuarea interviului.Inainte de miting, senatorul sustinea pentru presa locala ca: "Romanii isi pot exprima liber nemultumirile sau, din contra, sustinerea pentru politica unui partid prin vot. Dar atunci cand sunt tinta abuzurilor din partea altor institutii ale statului trebuie sa aiba incredere in puterea judecatoreasca si ca nu vor fi nedreptatiti cu dreptatea in mana.Este dreptul oricarui cetatean sa protesteze si, tocmai datorita romanilor care au protestat pentru valorile in care cred, Piata Victoriei a devenit un simbol de exprimare a opiniilor. Am ascultat si respectat vocea celor care au protestat in Piata Victoriei si sper ca si de data aceasta opiniile celor care vor participa la mitingul de pe 9 iunie, pentru sustinerea valorilor in care cred, sa fie auzite si respectate".Circa 130.000 de oameni au participat in weekend la mitingul "impotriva abuzurilor" organizat de PSD.