Date medicale ale pacientilor au fost gasite aruncate intr-un parau din Salaj

Primaria Cristolt, judetul Salaj, a anuntat ca va inventaria si va recupera o parte de documentele despre care spun ca au fost aruncate din greseala langa un podet din localitate. Printre documente erau registre de consultatii medicale si retete ale unor locuitori.Viceprimarul comunei Cristolt, Teodor Ioan Pop, a declarat, luni, ca documentele provin de dinainte de 1989 si erau depozitate intr-un dulap din fosta scoala, de care nu raspundea nimeni."Scoala veche din Cristolt este in reconstructie, iar cei care se ocupau de lucrari au aruncat, din greseala, un dulap cu documente vechi, de dinainte de 1989. Dulapul era intr-o magazie a scolii si nu era in inventarul nimanui. Documentele le inventariem si le recuperam, o sa vedem ce e cu ele", a spus Pop.Interventia Primariei Cristolt are loc dupa ce pe Facebook au aparut poze cu documentele aruncate langa podetul dinspre Valea Vacilor din comuna, printre care registre de consultatii cu datele personale ale cetatenilor din comuna, registru de evidenta a nasterilor, retete medicale si altele.