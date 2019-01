Demisie din fruntea Bancii Mondiale

Ziare.

Informatia a fost confirmata de surse citate de publicatiile The Guardian si Financial Times.Conform acestora, Jim Yong Kim a luat decizia de a demisiona pentru a se angaja in sectorul privat. "Este vorba de o decizie de natura personala", a declarat un oficial, sub protectia anonimatului.Demisia va deveni efectiva din 1 februarie.Banca Mondiala a confirmat demisia, relateaza agentia de presa Reuters.Banca Mondiala, cu sediul la Washington, este cel mai mare investitor in tarile aflate in dezvoltare, iar unele politici ale institutiei au devenit controversate. In prezent, Banca Mondiala are in derulare proiecte masive de infrastructura in natiuni din Asia, Africa si America de Sud.