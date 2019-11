Substanta folosita in blocul de la Timisoara e puternic toxica pentru toate formele de viata: Blocheaza caile respiratorii

Ziare.

"In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit ca suspectul B.I.S., in calitate de reprezentant al unei societati comerciale cu sediul in Timisoara, a executat servicii de deratizare in imobilul respectiv (blocul de pe strada Miorita nr. 8 in care au decedat trei persoane - n.r.), in baza unui contract incheiat in acest sens, activitate ce a avut loc in perioada 16.11.2019 - 18.11.2019.In cauza exista indicii ca, in procesul de deratizare, suspectul a folosit un insecticid denumit, ce are in compozitie fosfura de aluminiu, o substanta foarte toxica, cu efecte letale in caz de inhalare, si care necesita pentru utilizare autorizatie speciala", transmite Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, intr-un comunicat de presa.Specialistii in cercetare chimica au descoperit, luni seara, in timpul operatiunii de evacuare a celui de-al doilea bloc de locuinte, unde aceeasi firma facuse dezinsectie si deratizare chiar luni dimineata, intr-o cutie, asezata in dulap, intre haine, o substanta foarte toxica, Delicia Gastoxin, in forma de tablete rotunde, pe baza de fosfura de aluminiu. Aceasta se elibereaza doar cu autorizatii speciale.Delicia Gastoxin este un insecticid destinat combaterii daunatorilor cerealelor depozitate si a rozatoarelor mari din culturile de camp.Gazul de fosfina este eliberat in prezenta umezelii si este puternic toxic pentru toate formele de viata, fie oameni, fie animale. Fosfina, prin inhalare, blocheaza caile respiratorii prin eliminarea apei din celule.