Dezastrul continua la Azuga: strada si gospodariile au fost inundate in zona alunecarii de teren

Vineri, din varful muntelui s-a rupt versantul. Pamant, stanci si copaci au maturat totul in calea lor, imaginile dezastrului fiind surprinse de localnici.Oamenii au privit neputinciosi cum natura s-a dezlantuit."Eram in curte toti, faceam treaba si au trecut trei avioane. Au inceput sa cada copacii pe rand, cate unul", spune un localnic."Am auzit ca o trosnitura putin pe la 13 si pe seara (vineri seara - n.r.) a inceput sa cada", povesteste altul.Speriati, localnicii au inceput sa stranga din lucruri, insa nu au reusit sa ia mare lucru."In momentul de fata avalansa s-a oprit la prima gospodarie. In situatia in care terenul nu este asezat si urmeaza o alta miscare, o sa fie probleme. Practic, sistem domino. O sa cada casa peste casa", a spus Cristian Ionescu, prefectul judetului Prahova.Autoritatile au decis sa evacueze toata zona din cauza pericolului. 130 de persoane au fost evacuate si cazate la o pensiune, la sala de sport si la rude."In continuare muntele se misca, vin stanci, vin copaci la vale, pamant. Nu putem actiona momentan, e un risc prea mare", a declarat Ciprian Barbu, primarul din Azuga.Autoritatile locale spun ca, deocamdata, nu stiu care ar putea fi cauza dezastrului. Reprezentantii Agent Green, organizatie neguvernamentala non-profit pentru protectia mediului, au insa o varianta."Prabusirea versantului de la Azuga este cel mai probabil cauzata de un fenomen geomorfologic natural. Versantul este unul nordic, foarte abrupt si din fericire era bine impadurit cu padure mixta de conifere si foioase. Imaginea satelitara de miercuri 8 aprilie arata ca pe versant nu s-au facut exploatari forestiere in ultimele decenii. Dezastrul ar fi fost mult accentuat daca pe el s-ar fi facut exploatari", scriu cei de la Agent Green.Reprezentantii ISU Prahova au anuntat ca sambata dimineata mai multe echipaje mixte actioneaza pentru degajarea albiei raului si eliberarea cursului apei. Asta dupa ce strada Umbroasa este inundata, impreuna cu cele 30 de gospodarii.