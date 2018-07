Directorul APIA Cluj a disparut pe un lac de acumulare de sambata seara

Ziare.

Potrivit reprezentatilor ISU Cluj, un apel a fost primit sambata seara in jurul orei 22,00 la numarul unic de urgenta 112, care anunta ca o barca se invarte in cerc pe lacul de acumulare Belis-Fantanele, in apropierea barajului.Cautarile au fost efectuate in noaptea de sambata spre duminica si au fost reluate de dimineata impreuna cu o echipa de scafandri de la ISU Arad. O echipa a Salvamont-Salvaspeo a sosit pentru a sprijini cautarile la care se adauga si echipaje ale ISU Cluj."De asemenea, sunt doua barci din cadrul ISU Cluj care sprijina cautarile, din care una este dotata cu sonar, se cartografiaza fundul lacului, in zona in care ar fi fost posibil sa fi cazut, nu se stie cu exactitate zona, a fost un apel in care s-a anuntat initial ca se vede o barca care se invarte in cerc pe lacul Belis", a declarat duminica Andrei Biris de la ISU Cluj.Acesta a explicat ca actiunea de cartografiere a zonei este necesara deoarece, daca sunt adancimi de peste 40 de metri este nevoie de interventia unui echipaj de scafandri specializati si autorizati, cu aparatura speciala."Acolo unde adancimile sunt sub 40 de metri continua cautarile, dar este necesar sa se cunoasca care sunt specificatiile zonei in care se fac cautari", a spus Biris.Prefectul de Cluj, Ioan Chereches, a declarat pentru Digi24, ca problema cea mai mare este ca in zona unde a disparut directorul APIA apa este foarte adanca, avand in jur de 70 m. Pe barca au fost gasiti ochelarii si telefonul mobil al directorului APIA Cluj, iar la nivel de speculatie, Chereches a spus ca e posibil ca barbatul sa fi cazut in apa, dupa ce s-a dezechilibrat. Prefectul de Cluj nu a vrut sa comenteze nici daca seful APIA era singur in barca si nici daca acesta stia sa inoate, spunand doar ca "sunt aspecte cercetate de organele abilitate" si vor fi facute publice imediat ce vor fi informatii sigure.Adrian Zaharia detine, potrivit colegilor sai, o cabana in zona lacului Belis-Fantanele.