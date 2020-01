Doi braileni acuzati de viol au fost eliberati gratie probelor ADN. Presa locala dezvaluie ca anchetatorii i-au batut ca sa obtina o marturisire falsa

Ziare.

Este vorba despre Mamaligeanu Corin, in varsta de 20 de ani, si de Dragan Catalin, de 30 de ani.Ei au fost acuzati ca, la sfarsitul lunii noiembrie 2019, au abordat o minora de 10 ani, in cartierul Vidin din Braila, si au obligat-o sa intretina relatii sexuale cu ei.La momentul arestarii, cei doi si-au recunoscut faptele, iar acum sustin ca au facut acest lucru pentru ca au fost batuti de oamenii legii.Ei au fost eliberati de Judecatoria Braila, la solicitarea procurorului de caz, in data de 16 ianuarie. De Braila noteaza ca probele ADN au aratat ca Mamaligeanu si Dragan nu ar fi cei care au violat fetita."(...) au rezultat imprejurari noi cu privire la circumstantele savarsirii faptelor (...) Imprejurarile noi au reliefat participarea si a altor persoane la activitatea infractionala", a transmis Parchetul de pe langa Judecatoria Braila.Persoanele respective au fost deja puse sub acuzare si arestate preventiv.