Doi serpi mari au creat panica intr-un parc plin de copii din Calafat (Video)

Cele doua reptile au fost filmate de un barbat, care a postat imaginile pe Facebook.Pe imagini se vede cum cele doua reptile se plimba in voie. La un moment dat, un barbat isi face curaj si intervine, lovind cu o bata cei doi serpi, pentru a indeparta pericolul.Oamenii au fost ingroziti cand au vazut cei doi serpi in parcul din Calafat, loc in care se joaca foarte multi copii."Nu este posibil ca doi serpi sa se plimbe la un loc de joaca. Copiii s-au speriat atat de tare ca au inceput sa planga", a spus un barbat din Calafat.Purtatorul de cuvant al ISU Dolj, Florin Cocosila, a declarat ca nu a existat niciun apel venit din partea cetatenilor cu privire la acest eveniment.Primarul din Calafat, Lucian Ciobanu, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.