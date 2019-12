Doua persoane au ajuns la spital in urma unei deratizari intr-un bloc din Suceava

Ziare.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceavaa transmis ca cele doua persoane au sustinut ca se simt rau si au fost duse la spital pentru investigatii suplimentare, arata Suceava News La fata locului s-au deplasat o ambulanta SMURD TIM si una SAJ, cu medici, si un echipaj CBRN, care intervine in cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice si radiologice.In urma masuratorilor efectuate nu s-au gasit valori pozitive la substante toxice.ISU a anuntat ca in bloc sunt 18 apartamente si ca la 15 dintre ele nu a raspuns nimeni la usa. Alte doua persoane din bloc contactate au spus ca nu au nimic.Incidentul are loc la cateva saptamani dupa ce un bebelus de noua zile, un copil de trei ani si mama acestuia, in varsta de 28 de ani, au murit dupa ce in blocul in care locuiau, de pe strada Mioritei nr. 8 din Timisoara, s-a facut dezinsectie si deratizare.