Drum national blocat temporar de o avalansa

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Hunedoara, traficul rutier a fost blocat total pe DN66, la iesirea din localitatea Petrosani catre Bumbesti Jiu, din cauza caderi masive de zapada pe carosabil.Dupa cateva zeci de minute, traficul rutier a fost reluat pe un fir alternativ, in ambele sensuri si se estimeaza ca va mai dura aproximativ 40 de minute pana la reluarea acestuia in conditii normale.Autoritatile au precizat ca nu sunt persoane sau autovehicule ramase inzapezite.A.G.