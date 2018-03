Dunarea a crescut in zona judetului Braila si a intrat in faza a II-a de aparare

Ziare.

El a adaugat ca toate celelalte sectoarele de dig brailene se afla in faza I de aparare, cu apa ajunsa la baza taluzului.Dunarea a atins sambata, la Braila, o cota de 519 cm, in crestere 20 cm fata de ziua precedenta, iar spre sfarsitul saptamanii viitoare se preconizeaza ca va atinge cota de atentie, situata la 560 cm.Seful Sistemului de Gospodarire a Apelor a dat asigurari ca digurile din Braila sunt pregatite sa faca fata acestor cresteri, desi debitele si cotele inregistrate in prezent sunt specifice lunilor mai sau iunie.Angajatii Sistemului de Gospodarire a Apelor Braila patruleaza in permanenta pe diguri, pentru a monitoriza situatia si sunt pregatiti sa intervina pentru a remedia eventualele probleme care apar.