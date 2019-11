Europa Libera: Seful AEP a incasat diurne de deplasare de aproape 80.000 de lei, desi sta in Bucuresti

Ziare.

Potrivit Europa Libera , Mituletu sta intr-un imobil de la RAAPPS, aflat in centrul Capitalei."Peste 323.000 de lei au incasat cei din conducerea Autoritatii Electorale Permanente in ultimele sapte luni ca diurna de deplasare in cuantum de 2% din indemnizatia lunara bruta sau din salariul de baza lunar brut.Aceasta diurna se acorda persoanelor care nu au un domiciliu in Capitala si trebuie sa se deplaseze la locul de munca", noteaza sursa citata.Doar in luna septembrie, Mituletu ar fi incasat o diurna de deplasare de 11.357 de lei.El este presedintele Autoritatii din 27 februarie 2019 si a beneficiat de diurne de deplasare astfel:martie, aprilie si mai - 13.104 de lei in fiecare luna;iunie- 7.862 de lei;iulie - 10.046 de lei;august - 9.171 de lei."In declaratia de avere, Mituletu-Buica a trecut un apartament in Craiova pe care l-a dobandit impreuna cu sotia sa anul trecut, cu o suprafata de 121,93 mp.In acelasi document, se observa ca el a incasat in 2018 o diurna de 2% in calitate de vicepresedinte al AEP/secretar general in valoare de 82.985 de lei", mai noteaza sursa citata.