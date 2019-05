Experimente amuzante, concursuri si telescoape foarte mari, sambata, la Festivalul astronomiei si stiintelor spatiului

Artileria grea, adusa la festival

Veti putea vedea aselenizarea

"Anul acesta, ne-am gandit sa scoatem festivalul dintre peretii unei institutii dedicate strict culturii, in mijlocul oamenilor, la firul ierbii, acolo unde ei vor sa vada stelele", a declarat Catalin Beldea, astronomy editor la revista "Stiinta si tehnica", in cadrul unei conferinte de presa sustinuta marti la Casa Artelor "Dinu Lipatti".El a precizat ca. "Trece un asteroid pe langa pamant, la vreo 13 distante lunare de noi. Este destul de mare, are un kilometru si jumatate diametru - asta ar fi fost, iar stirea normala este ca avem Astrofest la ParkLake", a spus Beldea.Potrivit acestuia,, iar de la ora 17:00, pe scena va urca Cristian Roman, senior editor la revista "Stiinta si tehnica", care va prezenta pentru copiide toate varstele care se pregatesc un pic in domeniul astronomiei si care "vor raspunde la intrebari si vor primi carti si reviste".Profesorul Alexandru Mironov va urca pe scena la ora 19:00, cu invitatul special. Incepand cu ora 20:00, la finalul intalnirii, Dumitru Prunariu va oferi doritorilor autografe.Presedintele Asociatiei Astroclubul Bucuresti, Marian Naiman, a anuntat ca membrii asociatiei vor veni la festival cu. "Noi le numim artileria grea, pentru ca avem cel mai mare telescop optic pentru amatori din tara, de 400 de milimetri diametru", a adaugat el."Pe 25 mai, daca o sa fie frumos, majoritatea timpului o sa ne uitam la soare. O sa venim cu instrumentele pregatite cu filtre speciale solare, care ne vor permite sa vedem soarele in vizibil si, daca vom avea noroc, vom putea vedea si pete solare. Deocamdata suntem intr-o perioada de calm solar. Vom veni, asa cum am spus, cu toata artileria grea, cu toate telescoapele noastre mari si, de asemenea, avem si o luneta solara speciala care lucreaza intr-o gama de lungime lunga foarte ingusta, si anume, cea a hidrogenului alfa, care ne permite sa vedem lucruri pe care in vizibil nu le putem observa, ca de exemplu protuberantele solare, exploziile solare, care in hidrogen alfa se vad ca niste mustati la marginea discului solar, dar o mustacioara are adancime in spatiu, distanta fata de discul soarelui, cam de 200.000 de kilometri, cam jumatate distanta Pamant-Luna", a explicat Marian Naiman.El a precizat ca"De obicei se fac cozi interminabile la telescop, dar noi nu vom pleca de acolo pana ce ultimul om nu va pune ochiul la ocular sa se uite", a subliniat Catalin Beldea.Cristian Roman a declarat ca la Astrofest 2019 vizitatorii vor avea posibilitatea sa urmareascasi foarte multe alte lucruri."Vor fi experimente amuzante, mie imi place sa le numesc experimente de bucatarie, experimente prin care tinerii se apropie cumva de stiinta. Unele dintre ele le prezentam sub forma unor numere de magie. Aceasta parte de experimente va fi sustinuta de un grup de tineri impreuna cu un reprezentant al revistei Stiinta si tehnica. Vom avea standuri ale institutelor de cercetare, ale astronomilor amatori, sunt foarte multe lucruri de vazut si de urmarit. Vom realiza si mici experimente, pentru ca stiinta nu este numai o suma de definitii, de lucruri complicate, stiinta poate fi practicata chiar si de cei mai tineri dintre noi", a sustinut Cristian Roman.Andrei Stefan, reprezentant Gateway, a anuntat ca in cadrul festivalului va fi prezent cu"Am adus acest aparat de realitate virtuala prin care poti trai experiente care in viata reala pot fi foarte periculoase sau poti ajunge in locuri in care mod normal nu poti ajunge. Veti putea vedea chiar calatoria pe Luna, alaturi de Neil Armstrong, Edwin E. (Buzz) Aldrin si Michael Collins", a spus Andrei Stefan.Astrofest are o traditie de sase ani, cu primele doua editii in parcul Herastrau, dar desfasurat sub o alta denumire. S-a numit, simplu, Ziua Astronomiei, a mentionat Catalin Beldea."Din 2016, de cand am inceput sa-l aniversam pe eroul nostru spatial, cosmonautul Dorin Dumitru Prunariu, Ziua Astronomiei si-a adaugat numele generic de Ziua Explorarii Spatiale si a luat nastere Astrofest by Stiinta&Tehnica", a mai spus el.