Noi informatii despre firma care s-a ocupat de deratizarea din Timisoara. Patronul ar fi recunoscut ca a folosit o substanta letala fara autorizatie

Compania a fost infiintata in 2015, iar anul trecut a avut zero angajati declarati la Registrul Comertului, potrivit Press Alert Pe Facebook, firma nu a fost prea activa si are postate doar cateva anunturi."Nu va lasati pacaliti de firmele de deratizare create peste noapte cereti numele firmelor multumite de serviciile lor.Colaboram cu peste 300 de firme; baruri, restaurante, hoteluri, persoane fizice multumite de serviciile noastre. Asiguram garantie pentru toate serviciile oferite! Pentru orice alte informatii nu ezitati sa ne contactati", este ultimul mesaj postat pe pagina de Facebook a firmei, la inceputul lunii septembrie.Conform sursei citate, firma este detinuta de Ioan-Sorin Buta din Timisoara, cel care este si administratorul companiei. El a fost retinut, marti dimineata , de procurori, dupa ce a fost audiat toata noaptea in acest caz.Barbatul ar fi recunoscut in fata anchetatorilor ca a folosit o substanta pe baza de fosfura de aluminiu, un pesticid foarte puternic pentru care nu avea autorizatie, conform Antena3.Este vorba de Delicia Gastoxin, in forma de tablete rotunde, pe baza de fosfura de aluminiu. E un insecticid destinat combaterii daunatorilor cerealelor depozitate si a rozatoarelor mari din culturile de camp.Gazul de fosfina este eliberat in prezenta umezelii si este puternic toxic pentru toate formele de viata, fie oameni, fie animale. Fosfina, prin inhalare, blocheaza caile respiratorii prin eliminarea apei din celule.Aceasta substanta - foarte toxica - se elibereaza doar cu autorizatie speciala.Procurorii l-au retinut pe barbat sub acuzatia de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si trafic de produse sau substante toxice.Marti dimineata, in spitale din Timisoara sunt internate 28 de persoane din blocul in care doi copii si o femeie au murit dupa efectuarea deratizarii, potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii.