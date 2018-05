Fiscul a anulat licitatia pentru fostul sediu al Rompetrol. Masuratorile au aratat ca e mai mic decat e indicat in acte

Evaluat la 34,9 milioane de lei.

Directia generala Executari Silite Cazuri Speciale din cadrul ANAF scosese la licitatie acest imobil pentru recuperarea prejudiciului in primul dosar "Rompetrol", solutionat definitiv de justitie. In acte, imobilul apartine firmei Oilfield Exploration Business Solutions SA, fosta Rompetrol SA. Anuntul licitatiei a fost postat pe 27 aprilie pe site-ul ANAF , iar cel de anulare a procedurii pe 17 mai Potrivit ANAF, un expert cadastral care a masurat intreg imobilul a descoperit ca acesta are o suprafata utila de 4,474, 52 mp. Suprafata este mai mica cu 966, 62 mp decat suprafata utila inregistrata in registrul de carte funciara. Oilfield Exploration Business Solutions SA a depus pe 2 mai la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) un nou dosar de cadastru, avand ca obiect actualizarea suprafetelor construite ale imobilului.Oilfield Exploration Business Solutions SA este divizia de explorare si productie hidrocarburi a KMG International, parte a concernului energetic kazah de stat KazMunayGas.Imobilul scos la vanzare de ANAF consta intr-o cladire de birouri (construita initial ca bloc de locuinte) cu regim de inaltime S+P+9E+10 tehnic.In suprafata utila totala de 5330,94 mp, compus din 2 tronsoane, subsol tehnic + 10 etaje din care etajul 10 este etaj tehnic (terasa) si terenul aferent. Fiscul a precizat ca parterul nu apartine debitorului si nu face obiectul vanzarii.Pretul de evaluare/de pornire al licitatiei fusese stabilit la 34.990.000 lei fara TVA.Cladirea este in prezent sediul unei clinici medicale.Imobilul este grevat de mai multe ipoteci ale statului, ca urmare a deciziilor instantelor.