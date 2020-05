Fiul unui deputat PSD a fost saltat din greseala de politisti, dupa bataia cu sabii de la Baia Mare

Ziare.

Fiul deputatului a fost confundat, scos cu forta din masina in care se afla si dus la audieri. Deputatul Calin Matei sustine ca fiul sau se ducea catre un supemarket in acel moment.Deputatul a precizat, miercuri dimineata, intr-o interventie telefonica la Antena3, ca abia dupa ce l-au audiat politistii si-au dat seama de eroare si fiul sau a fost lasat sa plece acasa."E in stare de soc. Au tabarat pe el, l-au culcat si cu asta basta. Apoi s-a facut ancheta. Nu are absolut nicio treaba", a precizat Calin Matei.Deputatul a spus ca fiul sau nu decis deocamdata daca va depune plangere, desi a ramas cu traumatisme in urma interventiei politistilor."Fiul meu este major, va actiona cum crede el. Decizia este a lui. Are traumatisme. Decizia este doar a lui, el va decide. Normal nu este sa se intample asa ceva intr-o tara civilizata. Normal ca intervii sa aplanezi un conflict, dar nu este normal sa iei un om din masina, care nu are nicio treaba cu evenimentul", a acuzat Calin Matei fortele de ordine.Amintim ca trupele de interventie ale politiei, jandarmeriei si armatei au intervenit, marti seara, la un supermarket din Baia Mare, unde a izbucnit un incident violent intre mai multe persoane de etnie rroma, acestea folosind sabii si cutite.