Frans Timmermans cere salarii egale pentru femei si barbati in Uniunea Europeana

Timmermans le-a transmis participantilor la Congres ca Socialistii ar trebui sa isi indrepte atentia spre tineri, asigurandu-le conditii bune in Ungaria pentru a nu emigra. "Trebuie sa sustineti tinerii", a spus oficialul european, potrivit publicatiei The Hungary Journal.Candidatul socialistilor europeni la functia de presedinte al Comisiei Europene, Timmermans a transmis ca daca va fi numit in functie, va elimina diferenta salariala de 40% dintre barbati si femei si va lua in considerare aceeasi abordare si pentru pensii.De asemenea, Timmermans a promis ca va lupta impotriva coruptiei si considera ca viitoarele alegeri europarlamentare sunt despre "Inima Europei", iar miza finala este aparitia solidaritatii in Europa. Prim-vicepresedintele a anuntat ca este dispus sa aiba o intalnire cu prim-ministrul ungar Viktor Orban pentru a discuta diferentele de opinie."Cerem libertate academica, libertatea presei si libertatea organizatiilor civile. Nu ar trebui sa existe compromisuri cand vine vorba de independenta sistemului judiciar, egalitatea cetatenilor si litera legii", a declarat Timmermans.Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc in perioada 23-26 mai.