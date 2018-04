Fundatia SIVECO a lansat Enciclopedia digitala "Romania 1918. Oameni, momente si imagini", proiect dedicat Centenarului Marii Uniri

Ziare.

Enciclopedia digitala "Romania 1918" celebreaza oamenii si momentele cheie care au facut posibila intregirea Romaniei acum 100 de ani si este o colectie unica de sute de imagini rare, filme, vizualizari in 3D ale unor monumente care comemoreaza Marea Unire, arme din Primul Razboi Mondial, fotografii de epoca animate, marturii de pe front si din spatele frontului."Enciclopedia este dedicata miilor de romance si de romani, femei, barbati si copii, profesori si preoti, avocati si ingineri, taranci si printese, soldati si generali, oameni simpli sau eruditi inventatori, pictori, scriitori sau muncitori care s-au sacrificat pentru ca Romania sa fie cea intreaga de astazi. In egala masura, ea este dedicata celor care poarta in suflet credinta in Romania si in destinul curajos al natiunii romane. Veti afla in aceasta Enciclopedie povestile unor oameni care nu apar in manualele din care invatam la scoala, dar sunt mult mai pretiosi prin caracterul lor decat multi dintre cei care au notorietate", a declarat Radu Jugureanu, coordonatorul proiectului si director eContent SIVECO Romania.Aplicatia a fost creata si este oferita scolii romanesti si romanilor de pretutindeni in anul Centenarului ca un memento al celui mai important proiect national.In cadrul evenimentului de lansare, Radu Jugureanu a declarat ca isi doreste ca "pana la 1 septembrie, aceasta enciclopedie sa ajunga la toti profesorii de istorie si toti invatatorii, iar pana la 1 decembrie sa ajunga la toti elevii romani, ca material de studiu".In cadrul aplicatiei exista peste 370 de imagini rare, provenite din colectii particulare sau muzeale (dintre care unele au fost animate), 8 filme de epoca, 12 obiecte 3D, 24 de harti digitale interactive si grafice cu informatii.De asemenea, pentru a fi atractiva copiilor, enciclopedia contine si doua jocuri 3D care simuleaza batalii istorice din perioada primului razboi mondial.Conferinta de lansare a avut loc la Camera de Comert si Industrie a Romaniei. La eveniment a participat o parte a echipei de voluntari care a contribuit la realizarea enciclopediei: istorici, cercetatori, colectionari, profesori universitari, muzeografi, scriitori, bloggeri, dezvoltatori, graficieni, testeri, web designeri, oameni de marketing, specialisti in arme.Consiliul stiintific al enciclopediei este format din personalitati ale stiintei, istoriei si culturii romanesti: General Prof. Univ. Dr. Mihail E. Ionescu, Prof. Univ. Dr. Corneliu Mihail Lungu, istoricul Neculai Moghior, Prof. Univ. Dr. Ioan Opris, Lt. Gen. (ret.) Dr. Dumitru Dorin Prunariu, Prof. Univ. Dr. Gheorghe Sbarna, Prof. Univ. Dr. Ioan Scurtu, Dr. Simona Tanasescu, prof. Simona Tanase, Dr. Doru Dumitrescu si Dr. Gabriel Leahu.Partenerii care au contribuit la realizarea continutului si la ilustrarea enciclopediei sunt: Arhiva Nationala de Filme, Consiliul National al Cinematografiei, Muzeul National Castelul Peles, Muzeul National de Istorie a Romaniei/ www.marelerazboi.ro , Muzeul National de Istorie al Unirii Alba Iulia, Muzeul de Istorie Satu Mare, Muzeul Judetean Ialomita, Mausoleul Mateias, Muzeul Municipal Campulung, Oficiul National pentru Cultul Eroilor, Biblioteca Digitala a Bucurestilor, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, editurile Stefadina, Polirom, Cetatea de Scaun si Litera.Aplicatia se poate descarca gratuit de pe orice platforma sau din http://romania1918.eu