Gest impresionant al unui medic din Iasi: Si-a iertat agresorul in schimbul a doua fapte bune

Daniel Rusu, medic anestezist in cadrul Institutului Regional de Oncologie, a anuntat, in timpul procesului de la Judecatoria Iasi, ca prefera ca Iulian Cosmei, barbatul care l-a lovit in 2015, in timp ce se afla intr-o statie de autobuz, sa faca doua fapte bune, in locul unei condamnari.Astfel, inculpatul a achitat 1.000 de euro unei adolescente de 18 ani, paralizata, care este imobilizata la pat de trei ani in urma unui accident rutier.Acesta va oferi inca o mie de euro unui medic rezident din Iasi, diagnosticat cu tumora cerebrala."Asa am simtit, pur si simplu. Au trecut ceva ani de atunci si cred ca lucrurile s-au schimbat oarecum. Uneori, timpul ne face sa privim altfel lucrurile. E greu sa spun ceea ce as fi facut atunci.Ideea este ca au trecut mai bine de trei ani de atunci, probabil ca ar mai fi trecut un an, cu siguranta, pana s-ar fi terminat procesul, cred ca oricum ar fi fost, intre o pedeapsa, oricare ar fi fost ea si a face un gest, este mai important acel gest.Imi e greu sa spun ca am facut fericite doua persoane. Probabil le-am facut suferinta mai usoara, eu asa vad lucrurile. Am ajuns la un punct la care nu cred ca ar fi avut nici o semnificatie, nici pentru mine, nici pentru persoana in cauza, o pedeapsa care, probabil, ar fi fost cu suspendare sau fara", a declarat medicul Daniel Rusu.Instanta a stabilit termen de pronuntare la data de 21 decembrie, in dosarul de lovire sau alte violente.Agresiunea a avut loc in luna august 2015, cand Daniel Rusu vorbea la telefon, in timp ce se afla in statia de autobuz de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Fostul pugilist Iulian Cosmei ar fi fost suparat ca doctorul nu s-ar fi dat rapid din fata masinii lui, a coborat din masina si l-a lovit cu pumnul in fata. Victima a ajuns la spital cu mai multe fracturi la nivelul fetei, medicul fiind supus unor interventii chirurgicale."A fost o experienta neplacuta. Cred, din punctul meu de vedere, ca cea mai mare trauma inseamna timpul si poate gandurile pe care inevitabil ti le faci zi de zi. Nu neaparat zilele pe care le petreci in spital sau interventiile sau tratamentele pe care le faci, ci faptul ca e o intamplare care uneori te marcheaza pe viata si atunci inevitabil intre un fel sau altul de foarte multe ori ajungi sa te gandesti.Asta este mai traumatizant decat orice altceva si uneori nu se merita, pentru ca dincolo de zile sau saptamani, e o intamplare care iti ramane in minte. Eram in statia de autobuz, erau mai multi oameni, eram cu spatele, chiar nu l-am auzit.De la bun inceput am stabilit ca nu voi merge la proces pentru a cere daune morale, ci pentru a face un gest reparator si de dreptate. Din ceea ce am stabilit initial cu doamna avocat, nu a fost niciodata discutia de a obtine niste bani sau de a cere daune morale persoanei respective", a mai declarat Daniel Rusu.Medicul crede ca mesajul sau a fost inteles de agresor pe care a incercat sa il sensibilizeze.