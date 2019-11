Gluma macabra la 112: Intr-un camion frigorific de pe autostrada Arad - Timisoara sunt 7-8 cadavre umane

Ziare.

Echipaje de Politie si Ambulanta au mers, luni seara, pe autostrada Timisoara - Arad, pentru identificarea camionului si au strabatut zeci de kilometri in ambele directii, potrivit reprezentantilor autoritatilor.Dupa mai bine de o ora de cautari, echipajele de la ambulanta s-au retras, camionul nefiind gasit.Apelul la numarul de urgenta 112, care anunta ca pe autostrada se afla un camion cu 7-8 cadavre, a fost localizat in zona localitatii Seceani, de langa Ortisoara, judetul Timis.Ulterior, apelantul nu a mai raspuns autoritatilor, cand acestea au incercat sa ia legatura cu el.Politistii incearca acum sa-l gaseasca si sa il traga la raspundere.Presa locala a transmis ca apelantul se afla sub influenta bauturilor alcoolice.