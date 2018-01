IGSU face centre de 40 de milioane de euro sa-si specializeze angajatii

Ziare.

Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonel Cristian Radu, a declarat, marti, la Alba Iulia, ca IGSU va derula in urmatorii ani un amplu proiect in valoare de 40 de milioane de euro prin care va infiinta o retea de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj, Constanta, Mures si Bucuresti.Cristian Radu a spus ca IGSU a avut o lipsa totala de facilitati si infrastructura dedicate pentru activitatea de pregatire a personalului operativ si de aceea va derula acest proiect."Acum avem un proiect major pe care il vom derula, in valoare de 40 de milioane de euro, care va fi dedicat acumularii de competente pentru personalul operativ, pe de o parte, dar si crearii unei retele de centre regionale de pregatire dedicata si specializata pentru asigurarea specialitatii lor, fie ca vorbim de CBRN, de alpinisti de interventie, scafandri, paramedici, pompieri", a afirmat Radu.Potrivit acestuia, reteaua de centre regionale de pregatire vor asigura pregatirea personalului operativ in diferite specialitati din cadrul inspectoratului."Activitatea noastra presupune atat misiuni de cautare-salvare din mediul acvatic, si avem scafandri de interventie, avem si autospeciale de interventie in fiecare subunitate subordonata, de asemenea avem alpinisti de interventie, avem paramedici sau resursele destinate pentru misiuni CBRN, unde Romania sta bine, dar vom continua sa dezvoltam aceasta facilitate.Avem acum 32 de echipaje de prelevare, transport, depozitare si analiza a probelor de apa, aer, sol, din punct de vedere al contaminarii chimice. Deci toate aceste specialitati vor fi acoperite prin aceste centre de pregatire, care presupun atat constructii, cat si personal formator specializat in asigurarea acestor pregatiri", a mai spus colonelul Cristian Radu.Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cristian Radu, a participat, marti, la Alba Iulia, la sedinta de bilant a activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba in anul 2017.